Tunisie : l’opposition politique fragmentée au régime de Kaïs Saïed

Alors que Kaïs Saïed consolide son emprise sur la vie politique, l’opposition politique tunisienne reste fragmentée sans perspectives viables de rapprochement dans un avenir proche.

Par Aymen Bessalah

Le 13 mars 2023, le parlement tunisien récemment élu a tenu sa première session. Quelques jours auparavant, le président Kaïs Saïed avait pris une décision de dernière minute pour imposer son programme politique en dissolvant les conseils municipaux et en modifiant la loi électorale, en mettant à leur place des conseils locaux et régionaux qui éliraient finalement la deuxième chambre du parlement. Avec ces derniers décrets, Saïed a démantelé l’intégralité de l’édifice politique institutionnel de la Constitution de 2014.

Dans le même temps, alors que Saïed consolide son emprise sur la vie politique tunisienne, un problème plus important persiste en arrière-plan. Bien que l’opposition subisse actuellement des attaques ciblées alors que les arrestations et les poursuites se multiplient contre ses membres, elle reste fragmentée face à ces dépassements, sans perspective viable de rapprochement dans un avenir proche.

Parallèlement à tout cela, il y a l’initiative de salut national portée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et d’autres organisations, et dont les contours restent inconnus et seront adressés à Saïed.

À la lumière de ces développements, ou de leur absence, une ventilation des variables en jeu est nécessaire alors que la Tunisie entre dans une nouvelle phase du règne de Saïed.

Fragmentation persistante

Dans l’état actuel des choses, l’essentiel des partis opposés à Saïed peut être classé en trois groupes. Le premier est le Front de salut national : ses principales composantes sont le parti Ennahdha, d’anciennes figures de Nidaa Tounes (un ancien parti de la coalition au pouvoir et celui de feu le président Caïd Essebsi), et d’autres personnalités politiques indépendantes qui se sont ralliées au mouvement Citoyens contre le coup d’État depuis les premiers jours de la prise de pouvoir de Saïed. Le second est un quatuor de partis sociaux-démocrates, composé du Courant démocrate, qui comptait un nombre décent de députés au parlement de 2019, et d’Ettakatol, l’ancien membre de la coalition au pouvoir de 2011-2013. Le troisième et dernier groupe est le Parti destourien libre (PDL) d’Abir Moussi, un parti faisant l’apologie de Ben Ali, qui ne reconnaît pas la révolution et qui était déjà isolé lors de la dernière législature.

Depuis l’auto-coup d’État de Saïed le 25 juillet 2021, les acteurs de l’opposition ont cherché à se distinguer les uns des autres, et la plupart de ces partis ne se sont pas fermement – ou totalement – opposés aux mesures de Saïed, à l’exception des membres du Front de salut national. Les partis et acteurs ont appelé à une feuille de route claire et à une approche participative vers une phase de transition avant d’exprimer rapidement leur opposition suite à la promulgation du décret 117 en septembre 2022, avec lequel Saïed a monopolisé tout le pouvoir et gouverné par décret. Le PDL a même tenté de capitaliser sur le 25 juillet 2021 comme une victoire de sa propre campagne anti-Ennahdha et hostile à l’islam politique. Pour référence, les députés du PDL et Abir Moussi ont joué un rôle majeur dans la paralysie des travaux parlementaires de 2019 avant sa suspension en 2021 et sa dissolution ultérieure en 2022.

Il convient également de noter que la plupart des partis politiques, y compris les composantes du Courant démocratique, continuent de prendre leurs distances d’une alliance ouverte avec le Front de salut national. Cela n’est pas surprenant, car il y a encore de nombreux Tunisiens et acteurs politiques qui tiennent Nidaa Tounes et Ennahdha pour responsables des difficultés socio-économiques non résolus après 2011 et de la politique politicienne qui a permis à Saïed de s’emparer d’un pouvoir aussi illimité.

(…) Cette approche attentiste initiale qui a été adoptée par beaucoup en juillet 2021 concernant la prise de pouvoir de Saied, bien qu’elle ait reculé en faveur de l’orientation de l’essentiel des critiques vers ce dernier, est toujours présente. La méfiance actuelle à l’égard de tout rapprochement avec le Front de salut national et Ennahdha s’enracine dans cette vision.

Un mirage de ralliement

Face à une telle fragmentation, la seule initiative politique qui peut, à première vue, avoir une chance d’aider à sortir de l’impasse politique actuelle est l’initiative de l’UGTT, de l’Ordre des avocats de Tunisie, de la Ligue tunisienne des droits de l’homme et du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Lancée la veille du second tour des élections législatives de janvier 2023, cette nouvelle initiative cherche à jouer un rôle similaire à celui du quatuor lauréat du prix Nobel de la paix qui a négocié un dialogue au milieu de la crise de 2013.

Malgré le rôle critique que chacune des quatre organisations a joué dans l’histoire récente de la Tunisie, l’essentiel de son poids politique repose sur l’UGTT, et on sait peu de choses sur ce que cette initiative proposera ou quand ses éléments deviendront des informations publiques. Malgré les espoirs qu’elle suscités à ses débuts, cette initiative perd de sa pertinence au fil du temps et semble peu encline à rompre avec la voie sur laquelle le pays est engagé.

À partir de diverses déclarations de sa direction, suite à un manque initial de clarté sur le rôle des partis, l’UGTT a déclaré qu’elle ne s’engagerait pas avec des partis qui considèrent les événements de juillet 2021 comme un coup d’État.

Cela signifie qu’en plus de l’improbabilité d’un rapprochement entre les principales factions de l’opposition, l’UGTT maintiendra probablement également ses distances avec les partis d’opposition. Peut-être que le seul scénario possible où l’UGTT pourrait se rapprocher des partis d’opposition est un affrontement prolongé avec Saïed, en particulier à travers des procès ciblant la direction intermédiaire du syndicat, ce qui est actuellement le cas.

Une autre variable importante qui persiste est le retard du programme du FMI et son train de réformes impopulaires, que l’UGTT rejette. Pour autant, le syndicat semble plus intéressé à participer et à influencer la trajectoire politique actuelle du pays qu’à y mettre un terme.

Situation appelée à durer

Indifférent à tout cela, Saïed refuse tout dialogue avec ses opposants qu’il qualifie de «traîtres» et de «corrompus». Le président ignore également les appels au dialogue avec les divers acteurs politiques, y compris les syndicats et autres organisations de la société civile. «Pourquoi avons-nous eu des élections alors?», a-t-il lancé dans une de ses récentes déclarations.

Le président continue d’être catégorique dans sa conviction qu’aucun corps intermédiaire – en d’autres termes, aucun média, syndicat, organisation ou parti – n’est absous des «crimes» commis contre le peuple, et qu’il est là pour remédier à la situation, reprendre la voie révolutionnaire et «nettoyer» le pays. Ses attaques contre les médias et ses accusations contre toutes les entités qui critiquent ses mesures s’inscrivent dans cette logique, tout comme ses tentatives d’éloigner les partis des récentes élections en imposant un scrutin individuel pour affaiblir vraisemblablement l’influence des partis.

La plupart, sinon la totalité, des déclarations présidentielles incluent des discours sur la trahison ou les complots, qui font reprennent les griefs des Tunisiens et les théories complotistes répandues.

Un autre élément qui renforce la position de Saïed est l’absence de toute auto-évaluation publique ou d’un véritable mea culpa à travers le spectre politique pour les échecs dans la consolidation d’une démocratie post-révolution. En l’absence d’une évaluation interne par chaque parti – en particulier ceux qui faisaient partie des coalitions au pouvoir – de leur part du fardeau politique actuel et sans l’émergence de nouvelles directions à la tête des partis, la Tunisie est vouée à continuer sur cette voie.

Plus important encore, la position de Saïed est actuellement également renforcée par le nouveau parlement et l’annonce attendue des élections des autorités locales suite à l’introduction de ses conseils locaux par le biais d’amendements de la loi électorale. Ces conseils composeraient à leur tour la deuxième chambre du parlement.

Saïed aura désormais deux tampons : le gouvernement qui porte la responsabilité de la détérioration de l’économie et le parlement nouvellement créé qui agira comme un tampon politique et juridique lorsqu’il adoptera les nouvelles lois malgré le boycott des élections par la plupart des partis et les 11% de participation.

Reste à savoir dans quelle mesure ce parlement serait un allié direct du président puisque sa composition n’a pas encore été confirmée. De nombreuses déclarations ont été faites sur la victoire écrasante des partis et coalitions pro-Saïed, mais un rapport d’enquête d’Al-Qatiba affirme que 125 des 154 députés élus sont indépendants. Néanmoins, en plus du fait que le parlement n’a aucun pouvoir réel de destituer Saïed, le président jouit de pouvoirs législatifs au-delà du décret 117, car il peut organiser des référendums législatifs et contourner le parlement.

Une fois les élections des conseils locaux annoncées, les débats publics porteront sur le rôle de ces conseils au sein des nouvelles institutions en plus des débats actuels sur la réduction de l’espace civique et des libertés politiques.

En attendant, on ne sait pas encore quelles seraient les priorités législatives du prochain parlement. Cette nouvelle «fonction» législative, comme aime à l’appeler le président, agissant comme un tampon politique pour Saïed, pourrait même adopter des lois et des amendements restrictifs, comme celui restreignant la société civile par exemple.

Plus important encore, le parlement serait également un substitut parfait à Saïed pour continuer à faire pression sur le gouvernement contre le paquet de réformes requis préconisé par le FMI, car il pourrait s’opposer aux réformes qui affecteraient les subventions et les entreprises publiques.

Au terme du premier trimestre de 2023, la Tunisie poursuit son déclin économique; le parlement impuissant est en session; d’autres élections sont susceptibles de se produire et, pendant ce temps, des organisations clés élaborent une feuille de route qui écarte les partis d’opposition dans l’espoir d’ouvrir la voie à un rapprochement avec Saïed.

Compte tenu de tout cela, aucun changement n’est à venir et le dialogue entre les citoyens, et pas seulement entre les acteurs politiques, semble de plus en plus éloigné.

* Chercheur non résident au The Tahrir Institute (Timep).