Pour mieux répondre aux attentes de la société civile en Tunisie

Par Sabina Henneberg *

Depuis que le président tunisien Kaïs Saïed a commencé à consolider son pouvoir en juillet 2021, la société civile autrefois forte de la Tunisie est en proie à des divisions. Elle était un produit de la période post-printemps arabe, lorsque la Tunisie est devenue un parangon pour la transition démocratique et que les ONG y ont proliféré, y compris les syndicats, les groupes de défense des droits de l’homme et les associations caritatives scolaires. Ces groupes de la société civile ont obtenu le soutien de l’Occident dans l’espoir qu’ils contribueraient à propulser la transition de l’État loin d’un régime autoritaire. Pourtant, le recul actuel a soulevé la question de savoir si tout ce soutien occidental en valait la peine.

Dans sa note politique richement illustrée, l’experte de l’Afrique du Nord Sabina Henneberg examine le lien entre la société civile tunisienne et l’État et la meilleure façon pour les dirigeants politiques américains d’y répondre. Réduire le soutien à la société civile, soutient-elle, ne signifie pas nécessairement abandonner les Tunisiens ou la démocratisation. Au lieu de cela, il serait plus judicieux, estime-t-elle, de diriger des fonds limités en mettant l’accent sur la préservation de la loi sur les associations post-2011; donner la priorité aux efforts de lutte contre la corruption; soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme, tout en restant conscient des soupçons de la société civile concernant la répression étatique; et renforcer les opportunités éducatives pour les jeunes Tunisiens.

Recommandations politiques

Alors que la Tunisie subit une incertitude toujours plus grande et que ses acquis démocratiques depuis 2011 s’estompent, les décideurs américains seront de plus en plus mis au défi de trouver des moyens de s’engager de manière constructive.

De plus, alors que l’espace de la société civile menace de se rétrécir encore plus, la communauté des donateurs désireux de soutenir le développement démocratique devra rechercher de nouvelles façons d’orienter les financements.

Compte tenu de l’image résolument mitigée présentée dans cet article de l’efficacité de la société civile tunisienne, les donateurs, et en particulier les États-Unis, devraient envisager d’autres moyens de soutenir la Tunisie. Réduire le soutien à la société civile ne signifie pas abandonner les Tunisiens ou le processus de démocratisation de la Tunisie.

Au contraire, l’administration Biden devra faire un usage ciblé de ses ressources limitées afin que : (1) Washington ne soit associé à aucune répression des droits de l’homme ou à d’autres activités anti-démocratiques; (2) tout soutien à la société civile s’accompagne de réformes démocratiques complémentaires et d’autres formes de développement institutionnel; et (3) les intérêts américains, y compris la lutte contre l’extrémisme violent et la promotion de relations interpersonnelles solides, soient clairement avancés.

À long terme, le maintien de liens entre les États-Unis et la Tunisie sur la base de ces principes permettra à Washington d’être un partenaire plus efficace qui soutient les efforts des Tunisiens pour sortir d’un régime autoritaire.

Les recommandations générales suivantes peuvent guider ces considérations :

S’opposer à toute réforme du décret-loi 2011-88.

Comme dans d’autres domaines de la transformation politique de la Tunisie, ce n’est pas nécessairement la législation, mais plutôt sa mise en œuvre, qui a été un obstacle au développement sain de la société civile. L’intérêt de gérer la société civile par le DL-88 est un point sur lequel les militants de la société civile, si souvent divisés, ont tendance à s’accorder. Une première composante d’une relation réformée entre les États-Unis et la Tunisie devrait donc consister à soutenir la campagne de la société civile pour préserver la loi.

La pression étrangère a joué un rôle déterminant dans le blocage du projet de décret destiné à remplacer le DL-88 qui a été divulgué au début de 2022. Par conséquent, en faire un objectif central de la diplomatie américaine en Tunisie démontrerait l’engagement de Washington envers les militants pour la démocratie à l’intérieur du pays tout en aidant à préserver leur capacité à fonctionner. Encourager les partenaires français et européens à faire de même donnerait encore plus de poids à la campagne.

De plus, la Tunisie est devenue une plaque tournante régionale importante pour les professionnels du développement travaillant sur les pays d’Afrique du Nord (en particulier l’Égypte et la Libye), et la préservation du DL-88 éviterait tout resserrement de l’espace dans lequel les ONG internationales et nord-africaines opèrent.

Donner la priorité aux programmes anti-corruption.

Des niveaux élevés de corruption ont agi comme un obstacle au développement d’institutions démocratiques qui pourraient autrement être un véritable partenaire de la société civile. La corruption sape également la confiance au sein de la société tunisienne en général.

Que le gouvernement tunisien choisisse ou non de limiter le soutien étranger à la société civile en remplaçant le DL-88, les décideurs politiques à Washington devraient continuer à rechercher des approches efficaces pour lutter contre la corruption. Non seulement une telle assistance serait difficile à opposer au président Saïed, compte tenu de sa rhétorique populiste, mais elle pourrait également renforcer les relations entre les autorités gouvernementales et les OSC, en particulier au niveau local. Cela pourrait signifier un soutien ciblé à la bonne gouvernance par le biais de partenariats entre le gouvernement et les OSC. Un exemple serait les activités dans lesquelles la société civile et les autorités locales coopèrent pour organiser des procédures budgétaires participatives ou développer des «chartes citoyennes», dans lesquelles les pouvoirs municipaux publient leur engagement à fournir des services de qualité. Un autre exemple serait le soutien aux stages pour les membres des OSC afin de travailler conjointement avec les fonctionnaires engagés dans les efforts de lutte contre la corruption.

Continuer à soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme.

Comme indiqué, les militants de la société civile tunisienne sont parfaitement conscients que les États-Unis accordent la priorité à la lutte contre l’extrémisme violent, et beaucoup pensent que cela a amené Washington à fermer les yeux sur le problème croissant de la brutalité policière et d’autres violations des droits de l’homme par le ministère de l’Intérieur.

Non seulement cela nuit à la perception des États-Unis en général en Tunisie, mais cela sape également les processus de démocratisation en affaiblissant la crédibilité des États-Unis. Dans le même temps, la dépendance de la société civile vis-à-vis des fonds étrangers, y compris des fonds américains, risque de saper la confiance dans les OSC.

Restaurer la confiance dans la démocratie parmi les Tunisiens nécessitera de susciter un niveau de confiance plus élevé dans la société civile et dans les motivations de Washington. L’administration Biden devrait entreprendre un effort concerté de diplomatie publique pour aider les Tunisiens à mieux comprendre la nature et les objectifs du soutien américain aux forces de sécurité tunisiennes et, plus précisément, comment les États-Unis cherchent à impliquer la société civile dans ces efforts.

Cela pourrait signifier, par exemple, d’organiser des conférences financées par des donateurs avec des responsables, des militants et le public pour présenter et discuter de la manière dont l’aide à la sécurité est conforme aux normes internationales des droits de l’homme.

Plus la société civile sera impliquée dans les réformes, plus la confiance s’établira.

Se concentrer sur l’éducation. Compte tenu des défis auxquels est confronté le soutien à la société civile traditionnelle et des questions que les événements récents ont soulevées quant à son efficacité, le renforcement des opportunités éducatives pour les jeunes Tunisiens présente un moyen à faible risque de faire avancer les intérêts américains. Un soutien accru aux programmes de langue anglaise et aux programmes qui soutiennent le secteur de l’éducation dans les régions intérieures de la Tunisie représenterait une étape vers le dépassement de la fracture entre les régions intérieures et côtières qui a miné le développement démocratique de la Tunisie.

Le soutien aux programmes d’échange ou à d’autres opportunités pour les Tunisiens des communautés rurales de voyager à l’étranger pourrait également contribuer à dynamiser les jeunes de ces régions tout en maintenant de bonnes relations avec l’Occident et une bonne perception de celui-ci.

Enfin, bien que de portée limitée, les programmes – y compris le programme de leadership des visiteurs internationaux – qui amènent aux États-Unis des journalistes tunisiens, des militants des droits de l’homme ou des responsables gouvernementaux engagés dans la construction d’institutions démocratiques pour en savoir plus sur des processus éprouvés pourraient être étendus. Cela serait précieux dans la période actuelle, alors que les États-Unis sont susceptibles de réduire leur présence à l’intérieur de la Tunisie.

Se préparer aux pires scénarios humanitaires.

Bien que la Tunisie et le Fonds monétaire international aient conclu un accord au niveau du personnel sur un ensemble de prêts de 1,9 milliard de dollars, cela offrira au mieux une solution temporaire aux profonds problèmes économiques du pays. En attendant, les citoyens essaient de trouver un moyen de quitter le pays, y compris de risquer leur vie pour traverser la Méditerranée vers l’Europe en bateau.

De plus, si le paquet de prêts du FMI se concrétise, les réformes nécessaires, y compris les réductions de la masse salariale et des subventions, seront impopulaires. Malgré ces défis, les États-Unis devraient continuer à utiliser leur influence au sein du FMI pour faire pression en faveur des réformes nécessaires et s’engager dans toute assistance technique nécessaire pour les mettre en œuvre, à condition que le gouvernement tunisien accepte finalement leur mise en œuvre.

Dans l’intervalle, les troubles croissants provoqués par la détérioration des conditions économiques mondiales en raison d’une insécurité alimentaire déjà croissante obligeront Washington à être vigilant et prêt à convertir une partie de son soutien économique existant en une aide humanitaire plus rapide si la situation s’aggrave.

Traduit de l’anglais.

Source : Washington Institute.

* Chercheuse américaine spécialisée dans l’Afrique du Nord, boursière Soref 2022-23 au Washington Institute.