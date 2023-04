Djerba : Projection gratuite des films distingués au Festival My First Doc

Les films qui se sont distingués à la dernière édition du Festival My First Doc seront projetés gratuitement les 14 et 15 avril à Houmet Essouk à Djerba.

La 5e édition du Festival My First Doc avait eu lieu au mois de décembre dernier à la Cinémathèque tunisienne. Un événement cinématographique annuel organisé par l’Association Cinéma Documentaire Tunisien (ACDT) qui promeut le genre documentaire.

Le festival est revenue dans un format numérique au début de cette année et offre cette fois l’occasion au public de Djerba de découvrir les plus beaux films qui avaient été présentés à la dernière édition.

Les projections seront gratuites et auront lieu les vendredi 14 et samedi 15 avril au Centre Méditerranéen des Ressources Associatives Houmet Souk. Il s’agit d’une initiative de l’Association Cinéma Documentaire Tunisien, La Maison de la Culture Farid Ghazi et l’Association Lotos pour la Culture et les Arts.

F.B