Tunisie : les éleveurs font part de leurs attentes de l’Etat  

Quelles alternatives peut-on envisager pour réduire l’impact de la sécheresse sur le bétail et éviter une pénurie de fourrage en Tunisie, et ses conséquences sur plusieurs filières agricoles au cours des prochains mois ?

Pour répondre à cette question, une réunion s’est tenue, samedi 8 avril 2023, entre le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati, et des représentants de la Chambre des industriels des importateurs d’aliments pour bétail et de matières premières.

La réunion a permis d’étudier la situation actuelle de l’élevage, les besoins en fourrage et les solutions adaptées pour répondre à la demande croissante de ce produit, notamment pendant la saison estivale.

Le ministre de l’Agriculture, qui présidait la réunion, a réitéré la détermination de son ministère à élaborer un plan de travail participatif avec tous les acteurs de la filière afin de surmonter les difficultés actuelles, préserver le cheptel national et assurer la pérennité des activités des petits agriculteurs et éleveurs.

De leur côté, les représentants syndicaux ont exprimé leur volonté d’accompagner les efforts de l’Etat pour la préservation du cheptel, tout en faisant part de leurs attentes et de leurs espoirs de traverser avec les moindres dégâts cette étape difficile marquée par la guerre russo-ukrainienne et le changement climatique ayant renchéri les prix des fourrages et des aliments pour bétail sur le marché international.

I. B. (avec Tap).