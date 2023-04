Riadh Jrad, ambassadeur auprès du Vatican, pour ramener le Pape François sur le droit chemin ?

Dans un post Facebook publié hier, dimanche 9 avril 2023, l’ancien ambassadeur Elyes Kasri commente les réactions outrées des partisans du président Kaïs Saïed au message de Pâques du Pape François du Vatican, dimanche 9 avril 2023, à propos de la Tunisie.

Le Pape François a appelé le peuple tunisien, en particulier les jeunes, à ne pas perdre espoir et à construire un avenir de paix et de fraternité. Rendant dompte de ce message, le site d’information Vatican News a cru devoir expliquer : «Ces dernières années, face à la tournure autoritaire que prend le régime et les difficultés économiques du pays, de plus en plus de jeunes tunisiens font le choix d’une migration vers l’Europe, souvent au péril de leur vie». Il ne fallait pas plus pour braquer les partisans du président Saïed et alimenter une campagne hostile au pape dans les réseaux sociaux en Tunisie.

«Décidément, le chef de l’Eglise catholique semble, par ignorance ou par mauvaise foi, se ranger parmi ceux qui n’ont pas voulu apprécier à leur juste valeur le destin historique et la nouvelle page de l’histoire de l’humanité que nous promettent le président Kaïs Saïed et ses disciples communicateurs-herméneutes», écrit Elyes Kasri, qui ajoute, sur le même ton goguenard : «Puisque le mouvement des chefs de postes diplomatiques n’a pas encore été annoncé, certains semblent trouver intéressante l’idée de nommer un disciple du président Kaïs Saïed comme ambassadeur auprès du Vatican (avec résidence à Berne-Suisse). Certains penseraient même au jeune Riadh Jrad qui semble se distinguer par une fougue et une verve remarquables, susceptibles, d’après eux, de ramener le Pape François dans le droit chemin et lui faire voir la vérité.»

Riadh Jrad est, rappelons-le, un chroniqueur télé très engagé aux côtés du président Saïed, après avoir été l’un des plus fervents partisans de Nabil Karoui, l’adversaire du locataire du palais de Carthage au second tour de la présidentielle de 2019, homme d’affaires poursuivi en Tunisie pour corruption et blanchiment d’argent, actuellement en fuite à l’étranger.

Prière de ne pas lire le commentaire de M. Kasri au premier degré…

I. B.