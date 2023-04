Tunisie : le Front du salut maintient la mobilisation contre Kaïs Saïed

Le Front de salut national (FSN), principale force politique d’opposition qui continue de faire entendre sa voix, aux côtés du Parti destourien libre (PDL), continue d’organiser des manifestations de protestation contre ce qu’il appelle la «dérive autoritaire du président Kaïs Saïed».

Le FSN a ainsi organisé dimanche 9 avril 2023, un rassemblement devant le théâtre municipal de Tunis pour appeler à la libération des personnes emprisonnées parmi ses membres, «dont le seul crime est d’avoir tenu des réunions pour étudier les moyens d’unifier les partis d’opposition», a déclaré l’un de ses dirigeants, l’avocat Samir Dilou.

Le leader du Front, Néjib Chebbi, a déclaré aux journalistes qu’il était nécessaire de rassembler les partis de l’opposition et de soutenir le dialogue national préconisé par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), l’Ordre national des avocats tunisiens (Onat) et le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) «pour faire face à la crise politique et économique».

Chebbi a également appelé à «s’accorder sur une feuille de route susceptible de mobiliser des centaines de milliers de Tunisiens» en faveur d’un projet de salut national.

L’unité nationale est le seul moyen de sortir de la crise économique et financière, a ajouté Chebbi, en accusant le président de la République d’avoir fermé toutes les voies permettant à la Tunisie de mobiliser des ressources extérieures. Le pays sera incapable de payer ses dettes au cours des prochaines années, a-t-il averti.

Riadh Chaibi, membre du Front et leader d’Ennahdha, a déclaré que les différents rassemblements organisés pour exiger la libération des personnes emprisonnées dans le cadre de l’affaire dite de complot contre l’État et la reprise du processus politique après le «putsch» se poursuivront jusqu’à ce que ces demandes soient satisfaites et que les libertés soient restaurées.

«Toutes les formations politiques partagent la position du Front contre les mesures exceptionnelles annoncées par le président Kais Saïed le 25 juillet 2021», a-t-il déclaré.

Il est important de serrer les rangs pour continuer à défendre les acquis de la Révolution et trouver une issue à la crise économique qui pourrait isoler le pays, a déclaré, de son côté, Ajmi Lourimi, membre du Front.

Par ailleurs, et comme à chaque fois, parallèlement à la manifestation du FSN, un groupe de partisans de Kaïs Saïed a également manifesté à l’avenue Habib Bourguiba pour exprimer leur soutien au «processus de nettoyage», mené par le chef de l’Etat, pour lutter contre la corruption et préserver la sécurité de l’Etat. Ils ont brandi des slogans contre les opposants en général et les partisans du Front du salut en particulier.

Des disputes verbales entre les manifestants ont été relevées par l’agence Tap, ce qui a conduit à l’intervention des forces de sécurité, mais sans enregistrer d’affrontements entre les deux parties.

I. B. (avec Tap).