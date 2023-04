Tunisie : Retour sur le drame de Oued Elli où 3 enfants sont morts dans une fuite de gaz

Deux fillettes de 8 et 11 ans et leur petit frère de 7 ans sont morts hier, dimanche 10 avril 2023, des suites d’une fuite de gaz au domicile familial situé à Oued Ellil (Manouba).

Le Commissariat régional de l’Education de la Manouba a déploré le décès de Mohamed Aziz Bouzayen (1ère année primaire), ses sœurs Eya (3e année) et Chahd (5e année), qui étaient étaient tous trois scolarisés à l’école primaire El-Houda à Oued Ellil, en présentant ses condoléances aux parents, seuls survivant de cet accident domestique dramatique.

Des Syndicats sécuritaires ont pour leur part présenté leurs condoléances à leur collègue, Nabil Bouzayen, suite à la perte de ses trois enfants dans ce terrible drame.

Quant au ministère de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des seniors, il a annoncé que la ministre Amel Moussa, a demandé à la direction régionale de la Manouba, d’assurer la prise en charge psychique immédiate des parents, et d’effectuer un suivi des conditions sociales.

Le ministère a également appelé, les parents et ceux qui sont en charge d’enfants mineurs, à prendre les précautions nécessaires, et à respecter les normes de sécurité pour se prémunir des fuites de gaz, et de tout accident domestique représentant un danger et une menace pour leur intégrité physique et leur vie.

Y. N.