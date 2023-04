Dans une Tunisie en crise politique, Saïed cible ses détracteurs en ligne

Les attaques contre la société civile et les syndicats se multiplient sur les réseaux sociaux en Tunisie. La crise politique du pays semble atteindre de nouveaux sommets, dans un contexte de hausse des taux d’inflation, de chômage et de clivages politiques exacerbés par la décision du président Kaïs Saïed en 2021 de dissoudre le gouvernement et de gouverner par décret.

Par Ellery Roberts Biddle *

Le président a suscité une condamnation publique féroce lors d’un discours de février dans lequel il a imputé certains aspects des crises qui se chevauchent dans le pays aux migrants d’Afrique subsaharienne, utilisant un langage incendiaire et raciste et accusant les migrants noirs africains d’être à l’origine de «la violence et la criminalité» dans ce pays d’Afrique du Nord.

Stigmatisation sur les réseaux sociaux

Les journalistes, les dirigeants syndicaux et les travailleurs des ONG qui ont couvert ou parlé de ces questions sont confrontés à des vagues successives de campagnes de diffamation, principalement sur Facebook, qui, selon eux, reflètent la rhétorique de Saïed. Romdhane Ben Omar, qui travaille sur les questions des droits des migrants avec le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), a dénoncé la rhétorique anti-migrants de Saïed. Sur Facebook, Ben Amor est depuis accusé de trahison et «d’atteinte à l’image de l’Etat à l’international ».

Dans une interview avec Social Media Exchange (Smex), l’association de défense des droits numériques basée à Beyrouth, Ben Amor a expliqué que les campagnes de harcèlement contre lui se sont «propagées de Facebook au monde réel». «Certains m’ont accusé de trahison simplement parce que je soutenais les migrants irréguliers et ma critique de la politique de l’État envers la migration non réglementaire», a-t-il déclaré.

Le décret relativement nouveau sur la cybersécurité de la Tunisie, publié à la fin de 2022, est une épée de Damoclès pendant sur la tête de quiconque critique le régime actuel. En vertu du décret 54, toute personne reconnue coupable d’«utilisation délibérée de réseaux de communication et de systèmes d’information pour produire, promouvoir, publier ou envoyer de fausses informations ou des rumeurs» risque jusqu’à cinq ans de prison et des amendes pouvant atteindre 16 000 $. La loi donne également aux autorités une grande latitude pour surveiller les communications des contrevenants présumés.

Pays en «état d’urgence» permanent

Des lois comme celle-ci sont devenues trop courantes pour les régimes qui craignent le pouvoir de leurs détracteurs, et elles deviennent encore plus puissantes dans des situations comme celle prévalant en Tunisien, un pays en «état d’urgence» légal presque continuellement depuis la révolution de 2011 qui a entraîné l’éviction du président Ben Ali – un moment qui a fait de la Tunisie un phare d’espoir pour un véritable progrès démocratique dans la région et qui a été en partie stimulé par les réseaux sociaux.

Là encore, ceux qui faisaient partie de la société civile tunisienne avant la révolution de 2011 connaissent bien la tactique. Certains des outils ont changé – les médias sociaux et la surveillance numérique ont fait un long chemin depuis lors – mais les règles du jeu autoritaire sont en grande partie les mêmes.

Pour en savoir plus sur le parcours de la Tunisie depuis la révolution de 2011, je recommande ce récent essai pour Global Voices de Saoussen Ben Cheikh, dans lequel elle montre comment l’état d’urgence est devenu une «caractéristique permanente de la gouvernance».

Source : Coda Story.

* Rédactrice en chef chez Coda Story, elle a précédemment dirigé des projets chez Global Voices et Ranking Digital Rights.