Tunisie : Troisième plainte contre la journaliste Monia Arfaoui !

Visée par une 3e plainte, toutes déposées par le ministre des Affaires religieuses, Monia Arfaoui journaliste à Dar Assabah (Assabah News) a exprimé son ras-le-bol, ce vendredi 7 avril 2023, en estimant qu’il s’agit «d’une sorte de harcèlement officiel exercé par l’autorité, contre sa personne en tant que journaliste«.

Dans un post publié, ce soir, Monia Arfaoui, qui exerce le journalisme depuis 14 ans, rappelle qu’elle a été visée par 3 plaintes en 3 semaines, estimant que cela a pour objectif de «l’intimider et de l’obliger à se taire et à ne pas exercer normalement son métier tel que garanti par le décret 115 régissant la profession de journalisme».

«Ma comparution pour la troisième fois consécutive, en trois semaines consécutives, m’a mis sous une grande pression psychologique et cela a affecté mes performances professionnelles», a-t-elle notamment écrit, en estimant que ces pratiques se rapportent à «des restrictions et une menace réelle pour les libertés», tout en rappelant que les plaintes déposées font suite à un article publié en juillet 2022 et à des posts publiés en sa qualité de journaliste.

