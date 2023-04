A propos de la reprise des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Syrie

Rompues depuis 2012, les relations diplomatiques entre la Tunisie et la Syrie vont être rétablies, annoncent les deux pays, ce mercredi 12 avril 2023.

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a annoncé, ce jour, qu’un «ambassadeur de la République Tunisienne auprès de la République Arabe Syrienne a été désigné», ajoutant que «les autorités syriennes ont donné immédiatement leur agrément à cette nomination et décidé de rouvrir l’Ambassade de Syrie à Tunis, et de désigner un Ambassadeur à sa tête incessamment».

«La concertation et la coordination entre les Ministres des Affaires Etrangères des deux pays se poursuivront afin de ramener les relations tuniso-syriennes dans leur état normal et de consacrer les liens fraternels qui unissent la Tunisie et la Syrie, et de défendre les valeurs de solidarité entre eux, pour l’intérêt commun de leurs deux peuples frères», lit-on encore dans le communiqué du MAE.

En 2012, alors que Moncef Marzouki était président de la république, la Tunisie a décidé d’expulser l’ambassadeur de Syrie au lendemain des bombardements meurtriers de la ville de Homs, affirmant que cette décision vise à «protester contre la répression du pouvoir syrien, cependant la rupture des relations avait alors été critiquée par plusieurs partis de l’opposition».

Le 3 avril 2023, le président de la république Kaïs Saïed avait reçu le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar et lui a demandé de lancer les procédures pour nommer un ambassadeur à Damas, sachant que les MAE des deux pays ont pu s’entretenir au téléphone à ce propos.

Y. N.