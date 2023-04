Tunisie : distribution de 4 millions d’ampoules LED à faible consommation d’énergie

L’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME) distribuera 400 000 ampoules LED à faible consommation d’énergie à Tozeur, Djerba et Tunis à partir du 1er mai 2023, à raison de 3 ampoules par foyer.

Ces ampoules permettront de réduire la consommation d’électricité de 40%, a indiqué à l’agence Tap Abdelkader Baccouche, directeur de l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment à l’ANME et coordinateur de ce programme.

«Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de remplacement de 4 millions d’ampoules à incandescence par des ampoules à LED (Promo-Led), ciblant plus de 1,2 million de foyers tunisiens», a-t-il précisé.

Ce programme, financé par le Fonds pour la transition énergétique (FTE) à hauteur de 40 millions de dinars, verra quatre phases de distribution d’ampoules dont la première débutera à Tozeur et ciblera 4 500 foyers.

Tozeur a été choisi comme gouvernorat pilote car c’est une région écologique qui abritera deux centrales solaires d’ici 2025.

Quant à la deuxième phase, le responsable a indiqué qu’un appel d’offres sera lancé cette année pour acquérir 1,2 million d’ampoules à distribuer en 2023. Les troisième et quatrième phases du projet sont prévues pour 2024 et 2025 dans les régions restantes, a-t-il ajouté.

Les ménages qui bénéficieront de ces ampoules font partie des clients de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) dont la consommation d’électricité ne dépasse pas 150 kilowatt/heure par mois et 1800 kilowatt/heure par an.

Il a ajouté que ces ampoules, dont le coût varie entre 5 et 4 dinars, seront distribuées par l’ANME, la Steg et l’Agence nationale de gestion des déchets (Anged), qui recycleront les ampoules.

Remplacer 4 millions d’ampoules à incandescence par des ampoules à LED permettra de réduire de 80% la consommation des ménages, selon Baccouche.

D’après Tap.