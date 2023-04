Tunisie : Le Syndicat des journalistes appelle au retrait du décret 54

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé au retrait du décret 54 relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication, estimant que celui-ci est anticonstitutionnel et porte atteinte la liberté d’expression.

Pour le SNJT le décret 54 vise la répression des journalistes et des opposants et estime de ce fait que les autorités judiciaires ne réfèrent plus les journalistes au sens de ce décret.

«Depuis l’entrée en vigueur du décret 54, les campagnes de harcèlement et les arrestations visant les journalistes et les opposants se sont multipliées, et ce, en violation manifeste des dispositions de la Constitutions et des principes de la liberté de la presse et d’expression», déplore encore le Syndicat.

Y. N.