Selon le FMI, la hausse du taux d’intérêt n’est plus la panacée contre l’inflation

Le Fonds monétaire international (FMI) met en garde contre les pressions croissantes auxquelles est confronté le système financier mondial dont l’augmentation des taux d’intérêt, à un moment où l’inflation reste très élevée par rapport aux objectifs des banques centrales de nombreux pays.

Les conseillers économiques du FMI ont averti, lors d’une conférence de presse organisée, mardi 11 avril 2023, à Washington, en marge de la tenue des réunions de printemps 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, pour présenter le rapport sur la stabilité financière dans le monde, que les impacts des tensions sur les marchés financiers compliqueront la tâche des banques centrales, appelant à mettre en place de nouveaux outils pour faire face aux risques qui pèsent sur la stabilité financière en vue d’aider les banques centrales à dissocier les objectifs de politique monétaire des objectifs de stabilité financière, leur permettant, ainsi, de continuer à durcir leur politique de façon à réagir aux pressions inflationnistes.

Accumulation des facteurs de vulnérabilité

A cet égard, les conseillers économiques du FMI ont recommandé de renforcer les efforts au niveau multilatéral afin de réduire les tensions géopolitiques et la fragmentation économique et financière, et ce, en tenant compte des risques importants qui pèsent sur la stabilité macro-financière mondiale.

Par ailleurs, le FMI a évoqué dans son rapport que les risques pour la stabilité financière ont rapidement augmenté avec les différentes épreuves qui ont ébranlé la résilience du système financier mondial depuis la publication du Rapport sur la stabilité financière dans le monde en octobre 2022. Et de préciser qu’au lendemain de la crise financière mondiale, dans un contexte de taux d’intérêt extrêmement bas, de volatilité réduite et de liquidités abondantes, les acteurs du marché se sont davantage exposés aux risques liés à la liquidité et au crédit en ayant souvent recours au levier financier pour accroître les rendements, a noté le fonds.

En raison de ces facteurs de vulnérabilité, les risques pour la stabilité financière sont restés élevés, comme indiqué dans les éditions précédentes du Rapport sur la stabilité financière dans le monde.

Le FMI a indiqué, que les faillites soudaines de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank aux États-Unis, ainsi que la perte de confiance à l’égard de Crédit Suisse, une banque d’importance systémique au niveau mondial basée en Europe, ont rappelé avec force les difficultés que pose le resserrement des conditions tant monétaires que financières conjugué à l’accumulation des facteurs de vulnérabilité.

Pressions inflationnistes plus persistantes que prévu

Pour les défis futurs, le rapport a dévoilé que les nouvelles tensions sur les marchés financiers ne font qu’accroître la complexité de la tâche qui incombe aux banques centrales alors que les pressions inflationnistes s’avèrent plus persistantes que prévu. Et d’expliquer qu’avant les récentes tensions, les taux d’intérêt dans les pays avancés, qui avaient fortement augmenté, étaient davantage en ligne avec le message des banques centrales, à savoir la nécessité de maintenir une politique monétaire restrictive plus longtemps.

Pour les recommandations relatives aux politiques monétaires, le FMI a indiqué que les décideurs devront agir rapidement pour éviter tout événement systémique qui aurait un effet défavorable sur la confiance des marchés dans la résilience du système financier mondial.

«S’il se révélait nécessaire que les décideurs ajustent l’orientation de la politique monétaire pour favoriser la stabilité financière, ils devraient clairement faire savoir qu’ils demeurent déterminés à ramener l’inflation à son niveau cible dès que possible, une fois que les tensions financières se seront atténuées», a indiqué le rapport du FMI.

