Tunisie : une croissance parmi les plus faibles de la région Mena en 2023 er 2024

Le Fonds monétaire international (FMI) a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour la Tunisie à 1,3% pour l’année 2023, contre 2,5% en 2022 et table sur une hausse à 1,9% en 2024.

Selon la dernière édition des Perspectives de l’économie mondiale du FMI, le taux de croissance prévisionnel pour la Tunisie sera trois fois plus faible que celui de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) qui devrait s’établir à 3,1% en 2023 et 3,4% en 2024.

Pour le Maroc, le taux de croissance devrait atteindra 3% en 2023 et 3,1% en 2024, également trois fois meilleur que celui de la Tunisie.

Pour l’Algérie, le FMI prévoit un taux de croissance de 2,6% en 2023 et 2024, soit deux fois meilleur que celui de notre pays, qui continue de s’enfoncer dans la crise sans que son gouvernement soit en mesure des solutions à court et moyens termes pour relancer sa machine économique en panne et rééquilibrer ses finances publiques en berne.

S’agissant de la croissance mondiale, elle touchera son niveau le plus bas à 2,8% en 2023, avant de se redresser légèrement à 3%, en 2024, selon le même rapport.

