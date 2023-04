Mahdia : Arrestation d’un passeur accusé d’avoir entraîné la mort de migrants

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce samedi 15 avril 2023, l’arrestation d’un passeur à Mahdia, accusé d’avoir organisé des traversées clandestines vers l’Europe ayant entraîné la mort de migrants.

Cette arrestation a été menée sur la base d’informations et d’investigations et dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière et la traite des personnes.

Le suspect a été arrêté au cours d’une décente effectuée dans une maison, où il s’était réfugié et a été placé en détention sur ordre du parquet.

Y. N.