Tunisie : le déficit commercial s’est creusé de 15,8% en mars 2023

Le déficit mensuel du commerce extérieur de la Tunisie s’est creusé de 15,8% en mars 2023, atteignant 1.768,6 millions de dinars tunisiens (MDT) contre 1.526,5 MDT en février.

Le taux de couverture a baissé de 2,3 points à 73,9% en mars par rapport à février, lit-on dans le rapport du commerce extérieur à prix courants de mars 2023 de l’Institut national de la statistique (INS), publié mardi 18 avril 2023.

Après la baisse enregistrée en février 2023, les échanges ont repris en mars, les exportations et les importations augmentant respectivement de 2,4% et 5,6%.

Hors produits énergétiques, les exportations ont diminué de 2,2% tandis que les importations ont augmenté de 9,8%.

Exportations en hausse de 2,4%

La hausse de 2,4% des exportations à 5003,5 MDT s’explique principalement par la hausse de 231,4% des exportations du secteur de l’énergie et des lubrifiants, de +11,8% du secteur minier notamment les ventes de phosphate à l’Italie, et de +4,4% des exportations de textile et cuir, essentiellement des ventes de textile vers la France.

Cependant, les exportations du secteur agricole ont affiché une baisse de 16,7% et celles des diverses industries manufacturières de 11,5%. Hors produits énergétiques, les exportations ont diminué de 2,2%.

Importations en hausse de 5,6%

Les importations ont légèrement augmenté de 5,6% après deux mois de baisse. Tous les groupes de produits ont contribué à cette hausse, à l’exception des produits énergétiques dont les importations ont diminué de 13,3%.

Hors produits énergétiques, les importations ont augmenté de 9,8%.

Les importations de matières premières ont le plus contribué à cette croissance, affichant une hausse de 6,9​​% tirée par la hausse des achats de graines et de fruits oléagineux.

De même, les importations de biens de consommation ont augmenté de 9,8%, principalement dans les produits médicaux et pharmaceutiques.

Les importations alimentaires ont connu une hausse de 23,9% tirée par les importations de céréales et de sucre. De même, les achats de biens d’équipement ont augmenté de 9,6%.

Exportations vers l’Europe en hausse de 3,5%

Les exportations vers les pays de l’Union européenne (UE) ont augmenté de 3,5% dans l’ensemble, avec une augmentation significative des ventes vers les Pays-Bas (245,1%) et l’Italie (8,1%). Les exportations ont également légèrement augmenté au Royaume-Uni (112,2%), en Chine (88,9%), en Turquie (75%) et dans les pays du Maghreb (1%).

Cependant, les exportations vers l’Allemagne et la France ont chuté respectivement de 11,1% et 0,7%.

Quant aux importations, une baisse de 5,1% a été enregistrée avec les pays de l’UE, notamment avec la France (-10,8%) et l’Italie (-6,3%), tandis que les importations en provenance des pays membres de l’Union du Maghreb arabe ont chuté de 66,1%.

En revanche, les importations en provenance de la Russie ont augmenté de 212,5%, des États-Unis (+141,4%), de Chine (+16,4%) et de Turquie (+19,9%).

Le déficit commercial se réduit de 52% par rapport au quatrième trimestre 2022

Les exportations ont légèrement augmenté de 2% et les importations ont diminué de 5,8% au 1er trimestre 2023, par rapport au quatrième trimestre 2022.

En conséquence, le taux de couverture s’est amélioré à 75,8% et le déficit commercial s’est réduit de 52% au premier trimestre 2023, par rapport au quatrième trimestre 2022.