Tunisie : Le MAE répond aux pays qui ont exprimé leur inquiétude après l’arrestation de Ghannouchi

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce mercredi 19 avril 2023, le ministère des Affaires étrangères a répondu aux pays ayant exprimé leur inquiétude après l’arrestation du chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi.

Faisant suite à la série de déclarations et communiqués publiés récemment par des partenaires de la Tunisie, le Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger précise que la Tunisie, qui respecte scrupuleusement le principe de non ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays, rappelle à ceux qui ne se sont pas « inquiétés» de la gravité des risques encourus par des propos irresponsables et dangereux, que les lois de la République s’appliquent à tous les justiciables sans exception, avec toutes les garanties légales, lit-on dans le communiqué.

Et d’ajouter : la justice s’exerce sereinement, sans être influencée par la vague de commentaires inappropriés et inadmissibles, qui ne peuvent qu’affecter les efforts intenses du pays pour redresser une situation économique et financière sous grande tension du fait, en grande partie, de la mauvaise gouvernance et de l’amateurisme ayant caractérisé la décennie écoulée, et dont les Tunisiens continuent de subir toutes les conséquences.

Ces communications constituent une ingérence inacceptable dans les affaires internes de la Tunisie émanant de parties pourtant informées sur les réalités du pays.

Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger souligne l’importance du redémarrage de l’économie tunisienne dans les meilleures conditions possibles, pour tirer tout le profit du grand potentiel économique de la Tunisie.

Communiqué