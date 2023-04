Quatre dealers ont été placés en détention sur ordre du ministère public, après le démantèlement d’un réseau de trafic de cocaïne opérant entre Kairouan et Monastir.

Une enquête menée sur la base d’informations et d’investigations par la garde nationale dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue a permis le démantèlement d’un réseau opérant entre Kairouan et Monastir et l’arrestation de 4 de ses membres.

Lors de descentes effectuées au domicile des suspects, les agents de la GN ont saisi du cannabis et de la cocaïne ainsi qu’une somme d’argent, fruit de ce trafic, selon un communiqué de la Direction générale de la garde nationale (DGGN).

Les dealers ont été placés en détention sur ordre du ministère public, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.