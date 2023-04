De miss à actrice, le parcours étincelant de Sara Tounsi

Après avoir été élue Miss monde arabe en 2017, Sarra Tounsi se lance dans une carrière d’actrice et connaît vite le succès d’abord en Egypte puis en Tunisie notamment avec le feuilleton tunisien « Fallujah » où elle joue le rôle d’enseignante.

On l’avait connue fin 2016 pour avoir remporté le concours de beauté Miss monde arabe 2017 au Caire, Souhir Ghadhab a vite été repérée par le monde du cinéma et de la télévision en Egypte pour entamer une carrière d’actrice et a dû changer de nom pour devenir Sara Tounsi.

Invité sur la chaîne Al Hiwar samedi dernier pour parler notamment de son rôle dans le feuilleton ramadanesque à succès Fallujah, Sara Tounsi a exprimé sa fierté et sa joie d’avoir incarné le personnage de Nour, la professeure de mathématiques dont l’un des élèves « Nouh » tombe follement amoureux.

La jeune actrice avait auparavant été contactée par la réalisatrice Sawsen Jemni pour jouer dans « El Foundou », mais elle avait dû décliner l’offre parce qu’elle était en Egypte.

Interrogée sur le rôle de Nour, Sara Tounsi a dit qu’elle lui ressemblait beaucoup et que l’amour n’avait pas d’âge. Un personnage parmi les plus fort dans Fallujah qu’elle a incarné avec beaucoup de justesse. « J’y ai mis tout mon coeur et je me suis même cassé une dent dans l’une des scènes du dernier épisode, tout était vrai, même les scènes de violences … », a indiqué la jeune actrice.

Diplômée de l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information, Sarra Tounsi a choisi aujourd’hui une toute autre voie, celle d’une carrière étincelante dans le monde de la télévision et du cinéma.

F.B