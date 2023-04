Mondher Ounissi assure la présidence par intérim du parti islamiste Ennahdha

Mondher Ounissi, médecin de son état, assurera la présidence par intérim du parti islamiste Ennahdha, en l’absence de Rached Ghannouchi, détenu à la prison de la Mornaguia depuis le 20 avril 2023.

C’est ce qu’annonce Ennahdha, ce mercredi 26 avril 2023, à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, dans un communiqué signé par Mondher Ounissi qui est chargé de gérer les affaires du parti islamiste.

Dans son communiqué, Ennahdha a réitéré sa condamnation de l’arrestation de Rached Ghannouchi et «des autres activistes politiques de l’opposition», en affirmant que «ces arrestations étaient prévisibles et représentent une dérive grave du pouvoir, menaçant la liberté de pensée et la liberté d’expression par des procès d’opinion».

Le parti de Ghannouchi, qui a mis en garde contre «les agissements anticonstitutionnels et contraires aux traités internationaux et le harcèlement des partis et des organisations de la société civile», affirme aussi que ces arrestations «ont suscité des réactions sans précédent, sur le plan national et international, en défense des valeurs de liberté et de démocratie», tout en réclamant la libération de tous les prisonniers politiques et en réaffirmant la poursuite de ses actions en coordination avec le Front du Salut national «pour faire face au processus dictatorial et sortir le pays de la crise».

Y. N.