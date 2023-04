Aswat Nissa dénonce un nouveau féminicide à Ouerdanine : «Elle s’appelait Marwa…»

L’organisation tunisienne féministe Aswat Nissa a dénoncé, ce samedi 29 avril 2023, un nouveau drame : une femme qui s’appelait Marwa a été tuée, hier, par son mari à Ouerdanine au gouvernorat de Monastir.

«Elle s’appelait Marwa …. Un crime odieux qui s’ajoute à la liste des meurtres de femmes au vu de l’incapacité de l’Etat tunisien à protéger ses citoyennes», a commenté Asqat Nissa», qui rappelons-le reproche aux autorités de ne pas mener des actions suffisantes et nécessaires pouvant mettre fin aux féminicide en Tunisie.

Selon les premiers éléments l’époux de Marwa s’est rendu à la police en affirmant qu’il n’avait pas l’intention de tuer sa femme mais de la guérir en chassant un djinn qui l’habitait et c’est ainsi qu’il l’a étranglée, dit-il… La femme a perdu connaissance et a été transportée à l’hôpital où elle a rendu l’âme et son mari a été placé en détention.

Rappelons aussi qu’Aswat Nissa avait affirmé, le 19 avril, que depuis janvier 2023, 19 femmes ont été tuées en Tunisie… Marwa est la 20e victime depuis le début de l’année…

Y. N.