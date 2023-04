Placement des 300 premiers Tunisiens formés dans les entreprises italiennes

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio, a animé, vendredi 28 avril 2023, à la Résidence, à Tunis, la première journée consacrée à la formation professionnelle des jeunes Tunisiens par des entreprises italiennes implantées en Tunisie.

La journée, qui s’est déroulée en présence de représentants du ministère des Affaires étrangères et du ministère tunisien du Travail et de la Formation professionnelle et de la Chambre de commerce italo-tunisienne (CCIT), a été consacrée au placement des 300 premiers jeunes tunisiens formés par le ministère tunisien du Travail dans plus de 900 entreprises italiennes actives dans le pays, permettant d’adapter les compétences de formation des institutions tunisiennes aux besoins d’emploi des entreprises italiennes.

D’autres journées similaires suivront, a souligné Saggio, le but étant d’augmenter le nombre de placements de travailleurs locaux, de faciliter ainsi leur insertion dans le monde du travail et de montrer que la migration illégale, avec tous les risques qui l’entourent, n’est pas la solution.

I. B.