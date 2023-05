Tunisie : la Garde nationale déjoue douze tentatives de migration clandestine en une soirée

Douze tentatives de migration clandestine ont été déjouées dans la soirée du vendredi et 238 passagers ont été secourus, a indiqué dimanche 30 avril 2023 la direction générale de la Garde nationale.

Les garde-côtes de la région du Sahel ont déjoué six tentatives de traversée et secouru 68 migrants tunisiens sans papiers, dont trois enfants. Un bateau a été saisi.

Six autres tentatives ont été déjouées au large de Sfax et de Mahdia et 170 migrants (22 Tunisiens et 148 Subsahariens) ont été secourus.

Par ailleurs, des gardes nationaux à Sbeitla (Kasserine) ont appréhendé vendredi soir deux personnes, dont une femme, alors qu’ils aidaient quatre Africains subsahariens à se rendre de Kasserine à Sbeitla à bord d’un camion, a ajouté le porte-parole.