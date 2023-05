Tunisie : mobilisation nationale pour la libération de Noureddine Boutar

Des organisations et des personnalités nationales ont annoncé la création d’un comité de soutien au journaliste Noureddine Boutar, directeur de la radio Mosaïque, en détention depuis 79 jours, et ce au cours d’une conférence de presse, ce mardi 2 mai 2023, au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Selon Me Ayoub Ghedamsi, membre de son comité de défense, les preuves de l’innocence de Noureddine Boutar se multiplient et les autorités judiciaires ne pourront plus le maintenir en détention, surtout en l’absence, à ce jour, de preuves à l’appui des accusations d’enrichissement illicite et de blanchiment d’argent ayant justifié sa détention.

Toutes les entreprises financières et bancaires, y compris la Commission tunisienne des analyses financière (CTAF), relevant de la Banque centrale de Tunisie (BCT), ont attesté l’absence de toute activité financière douteuse, ni sur les comptes de Mosaïque, ni sur ceux de Noureddine Boutar ou de son épouse.

Selon son comité de défense, ce qui «incrimine» Noureddine Boutar aux yeux de ses détracteurs, c’est la ligne éditoriale indépendante et libre de la radio Mosaïque, indépendance et liberté dont témoignent les journalistes, chroniqueurs, invités et auditeurs de cette radio, du moins depuis 2011.

La liste préliminaire des membres de ce comité comprend, entre autres, le SNJT, la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, l’Association tunisienne des femmes démocrates, Reporters Sans Frontières, la Fédération tunisienne des directeurs de journaux, le Syndicat de l’information relevant de l’Union générale tunisienne du travail, l’Association tunisienne de défense des libertés individuelles, l’Institut arabe des droits de l’homme, l’Organisation internationale contre la torture, le Conseil de la presse, Amnesty International, le Syndicat tunisien des radios libres.

La liste, qui est encore ouverte, comprend aussi des personnalités nationales, dont les anciens Bâtonniers Abdessattar Ben Moussa et Fadhel Mahfoudh (prix Nobel de la Paix), Me Mokhtar Trifi, Yosra Frawes, Youssef Seddik, Naziha Rejiba, Hamadi Redissi, Raja Ben Slama, Maher Ben Abderrahmane, Nizar Bahloul, Zied El Hani, Slim Boukhdhir, Sadok Hammami, Mohamed Laroussi Ben Salah, Youssef Oueslati, Neji Bghouri…

I. B.