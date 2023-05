Piantedosi à Tunis pour s’assurer du blocage des départs des migrants irréguliers

«Dans les prochains jours, j’effectuerai une mission à Tunis pour m’assurer que des actions communes soient conclues avec ce pays et un blocage des départs (des migrants irréguliers, Ndlr)».

C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Intérieur italien Matteo Piantedosi qui participait le 3 mai 2023 au Comité pour l’ordre public et la sécurité à Palerme.

«En plus de cela – a ajouté le ministre – nous travaillons sur le plan d’immigration qui prévoit une augmentation des places (dans les centres d’accueil des immigrés, Ndlr) entre la Sicile et la Calabre pour éviter la création de situations d’urgence à Lampedusa et pour gérer les poussées d’arrivées de manière ordonnée. Nous visons également à améliorer les transports pour décongestionner autant que possible la situation à Lampedusa».

I. B.