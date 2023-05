Sa mère est morte dans un naufrage de migrants, Ismail recueilli par une famille de Palerme  

Le père d’Ismail, le bébé Ivoirien qui aura 8 mois le 8 mai, a été retrouvé en Tunisie. Il a survécu au naufrage d’une barque de migrants sur la route de l’île italienne de Lampedusa dans lequel sa mère a perdu la vie.

L’homme, qui «n’avait pas réussi à embarquer avec sa femme et son fils a exprimé sa volonté de maintenir actuellement la garde de la famille de Palerme pour lui offrir un avenir meilleur», indique le président de la Région sicilienne, Renato Schifani, et la conseillère à la santé, Giovanna Volo.

«Le Dr Alessandra Teresi et sa famille ont fait un geste de grande générosité et de solidarité en proposant d’accueillir le petit Ismail dans leur maison. Nos remerciements les plus sincères leur sont adressés», soulignent Schifani et Volo. Mais, ajoutent-ils, «pour protéger la sérénité de l’enfant dans ce moment délicat, la famille qui l’a accueilli a demandé à juste titre de respecter son intimité». «Un souhait compréhensible et légitime que nous partageons et qui, nous l’espérons, sera respecté de tous», observent le gouverneur et le conseiller.

Le bébé est en excellente santé. Dès son arrivée à Lampedusa, il a reçu la visite des médecins. Il est maintenant suivi par un pédiatre de Palerme qui assiste la famille du Dr Teresi pendant le sevrage.

D’après Ansamed.