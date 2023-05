Tunisie – FMI : l’accord financier est sur le point d’être conclu

Le Fonds monétaire international (FMI) a indiqué qu’il était sur le point de conclure un arrangement financier qui devrait permettre à la Tunisie d’obtenir un plan de sauvetage de 1,9 milliard de dollars. Suite à cette annonce, mardi 2 mai 2023, les obligations tunisiennes ont bondi sur les marchés émergents, indique le site économique américain Bloomberg.

«Nous devions nous assurer qu’il y avait suffisamment de financement pour le programme», a déclaré mardi Jihad Azour, directeur du FMI pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie centrale, ajoutant ! «La bonne nouvelle, c’est que nous y sommes presque.»

Bien que la Tunisie ait conclu un accord au niveau du personnel avec le FMI en octobre, l’accord doit encore être examiné pour approbation par les administrateurs du fonds. Une percée dépend du soutien supplémentaire des alliés de la Tunisie et de la mise en œuvre par le gouvernement des mesures nécessaires pour accéder aux fonds.

L’obligation tunisienne en dollars à échéance 2025 a augmenté de plus de 4 cents pour atteindre environ 54,7 cents par dollar mardi à 18 heures à Londres, le plus gros gain sur les marchés émergents sur la journée.

«Nous avons travaillé avec les autorités et avec les amis de la Tunisie pour mobiliser des assurances de financement supplémentaires et les autorités ont progressé sur ce que nous appelons les actions préalables. Il reste encore quelques points à finaliser», a déclaré Azour.

Les pourparlers avec le FMI se sont poursuivis même après que le président Kaïs Saïed s’est engagé à rejeter tout accord impliquant des réductions de dépenses. Le fonds a même félicité la Tunisie le mois dernier pour ce qu’il a qualifié de «progrès initiaux» dans la mise en œuvre de réformes économiques locales.

Alors que les négociations s’éternisent, le FMI devient moins optimiste quant aux perspectives du pays à court de liquidités. Les dernières perspectives du fonds ont montré qu’il s’attend à une croissance de l’économie plus lente qu’il ne l’avait prévu en octobre, l’inflation étant en passe de s’accélérer plus que prévu.

Les obligations tunisiennes ont plongé le mois dernier après que Saïed a exprimé son opposition à ce qu’il a appelé des «diktats» étrangers qui pourraient appauvrir davantage le pays. La perspective de vastes coupes dans les dépenses, y compris pour le secteur public tentaculaire du pays, a suscité des critiques régulières et des menaces de grève de la part du plus grand syndicat tunisien.

«Bien sûr, il y a un réel souci de s’assurer que certaines des mesures auront le bon impact distributif et nous sommes également très préoccupés par cela», a déclaré Azour. Et d’ajouter : «Nous voulons nous assurer que les dépenses sociales sont plus ciblées et nous pensons que la réforme de la subvention à l’énergie y parviendra.»