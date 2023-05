Tunisie : le FFJT appelle à la suppression du décret n° 54

Dans le communiqué reproduit ci-dessous, et qui a été publié le 3 mai 2023, à l’occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, le Forum des femmes journalistes tunisiennes (FFJT) appelle à la cessation de toutes les violations à l’encontre des confrères et consœurs en vertu du décret n° 54.

Le 3 mai 2023 marque la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, qui coïncide avec l’annonce officielle de l’attribution du visa (reconnaissance légale) du Forum des femmes journalistes tunisiennes, en tant qu’organisation non-gouvernementale œuvrant à consolider les relations entre femmes journalistes tunisiennes et à renforcer leur rôle dans le paysage médiatique.

À cette occasion, le Forum rappelle à toutes les parties l’importance de respecter leurs engagements envers la liberté de la presse et permettre ainsi aux journalistes de travailler conformément aux normes et à l’éthique professionnelle, et la déontologie journalistique.

Dans le même contexte, le forum appelle à la cessation de toutes les violations à l’encontre des confrères et consœurs en vertu du décret n° 54 et à son annulation, et souligne la nécessité de libérer le journaliste Nourredine Boutar.

Présidente du Forum des femmes journalistes tunisiennes,

Imen Bahroun