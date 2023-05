Voyage spécial en Tunisie pour les Donne in Corriera

Les dizaines de participants de l’association culturelle italienne Donne in corriera ont vécu une expérience unique, «une dimension hors du temps», sur le parcours qui les a menés du nord au sud de la Tunisie, de la capitale et Hammamet – avec la palmeraie luxuriante et le bleu de la mer – à Tozeur, à la frontière avec l’Algérie, jusqu’à Douz aux portes du Sahara.

Entre mosquées et minarets, médinas et souks, oasis de montagne et canyons, désert et villages berbères, chameaux et dromadaires, en calèche ou en jeep, dattes et couscous, entre arabe et français, le guide spécial pour l’occasion, Giorgio Gigliotti, écrivain et journaliste, s’est rendu ces derniers jours en Tunisie pour présenter sa trilogie d’histoires sur le monde arabe méditerranéen intitulée‘‘Islamitudine’’, éditions Ponte Sisto.

L’expérience des Donne in corriera est née en 2011 de l’enthousiasme et de la créativité d’un groupe de professionnelles de Bari qui partagent le plaisir de voyager et de lire, explique la fondatrice de l’association, Maria Gabriella Caruso, créatrice également du projet Bookandparti. Elle est née de l’idée de la lecture comprise comme un chemin de connaissance, un tissage d’histoires, un itinéraire de pure imagination à travers le pouvoir de l’écrit.

Pourquoi ne pas se faire littéralement accompagner par l’auteur lui-même pour découvrir les lieux qu’il décrit lui-même ? C’est ainsi que Gigliotti, qui a vécu huit ans sur cette terre et en connaît toutes les nuances, a accompagné le groupe de lectures tirées de ses trois livres : ‘‘Hotel Allah’’, ‘‘Pane e Allah’’, et ‘‘Polvere of Allah’’, dans lesquels il raconte les expériences de nombreux personnages qui reflètent leurs différentes manières de vivre et de ressentir la vie.

Chaque étape d’un itinéraire qui a touché une grande partie du pays, axé sur le sud et ses beautés naturelles, a donc été agrémentée d’une lecture par l’auteur, qui à travers ses récits et ses expériences, a pris les participantes par la main et mené l’aventure, compagnons d’un voyage passionnant entre l’esprit et la matière. Un beau moment de partage entre différentes cultures.

«Chaque jour une nouvelle expérience, pleine d’émotions et d’humanité pour les paysages enchanteurs et pour les gens qui ont toujours quelque chose à raconter», explique-t-on. Un exemple positif concret de la façon dont différentes cultures peuvent s’enrichir mutuellement et de la façon dont le désert peut aussi être «un lieu de l’esprit», soulignent les Donne in corriera sur leur site web.

Traduit de l’italien.

D’après Ansamed.