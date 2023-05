Tunisie : Libération du chanteur Nour Chiba

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce vendredi 5 mai 2023, de libérer le chanteur Nour Chiba, après 14 mois de détention.

C’est ce qu’a annoncé son manager Lotfi Riahi, sur Radio Med, en se réjouissant de cette décision de justice et en précisant que Nour Chiba avait été maintenu en détention pour les besoins de l’enquête mais qu’aucune charge n’a été retenue contre lui, alors que la période de détention préventive légale s’est écoulée.

«On s’attendait à une réponse de la justice ce jour ou lundi prochain la période de détention arrivant à sa fin, et heureusement nous apprenons, aujourd’hui, cette bonne nouvelle… C’est une joie immense ! Ses proches, sa famille et ses collègues sont heureux et son public l’attend déjà…», a lancé Lotfi Riahi

Rappelons que Nour Chiba avait bénéficié, le 26 décembre dernier, d’un non-lieu dans l’affaire de consommation de drogue mais il est resté en détention dans le cadre de l’enquête ouverte pour «soupçons de changement de documents de preuve remis par l’autorité publique dans le but de tromper la justice», en rapport avec un changement d’analyse.

Y. N.