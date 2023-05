Le film tunisien « Sous les figues » remporte le prix du public TV5 au FCAT

« Sous les figues » de la réalisatrice tunisienne Erige Sehiri vient de remporter le prix du public TV5 Monde du Festival Cine Africano (FCAT) qui se tient conjointement au Maroc et en Espagne.

Le deuxième long-métrage et première fiction de la jeune cinéaste tunisienne Erige Sehiri continue de sillonner les grands festivals internationaux et de remporter des prix un peu partout il passe. « Sous les figues » durant lequel on suit un groupe de jeunes femmes et hommes durant une journée de récoltes de figues, est interprété par des acteurs amateurs et qui ont donné un aspect documentaire plus vrai que nature au film.

« Sous les figues » était en compétition officielle au Festival Cine Africano qui se tient jusqu’à demain, dimanche 7 mai, à Tanger (Maroc) et à Tarifa (Espagne), il vient de décrocher le prix du public TV5 monde.

F.B