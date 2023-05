Prévisions météo pour cette nuit en Tunisie : Des pluies attendues dans plusieurs régions

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce lundi 8 mai 2023, que le temps pluvieux persistera cette nuit, dans plusieurs régions du pays.

Les pluies seront orageuses et parfois intenses sur les régions côtières est, et concerneront aussi localement le nord, le centre et le sud est, précise la même source

L’INM a également appelé à la vigilance quant aux activités de navigation et de pêche, et ce, à cause des vents forts attendus particulièrement près des côtes.

Les températures seront comprises, cette nuit entre 14 et 18°C au nord et sur les hauteurs et varieront entre 19 et 23°C dans le reste des régions, lit-on encore dans le bulletin de l’INM.

Y. N.