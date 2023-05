Tunisie : Du nouveau dans l’affaire du clip de rap avec des enfants munis d’armes blanches

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées Amel Belhaj Moussa a accueilli, ce lundi 8 mai 2023 au siège de son département, les enfants ayant tourné un clip de rap en brandissant des armes blanches, notamment des couteaux et des épées et en faveur de qui des mesures ont été prises.

Dans son communiqué, le ministère affirme que les concernés pourront désormais développer leurs talents artistiques et musicaux, en s’inscrivant gratuitement au Conservatoire national supérieur de musique, ajoutant que ces derniers bénéficieront également d’abonnements annuels gratuits aux sessions de formation, organisées par le centre national de l’informatique pour enfants (CNIPE).

La même source a ajouté que ses services, en coordination avec le ministère de l’éducation, vont assurer le retour à l’école de l’une des concernés, une adolescente de 14 ans qui n’était plus scolarisée.

Les enfants qui ont été reçus, ce jour avec leurs parents, prendront également part à des tables rondes hebdomadaires réservées aux enfants et qui démarreront en juin prochain, dans plus de 100 complexes et 300 clubs pour enfants à travers tous les gouvernorats du pays, lit-on encore dans le communiqué.

A l’occasion, Amel Belhaj Moussa a également exprimé le rejet de son département de toute formes de criminalisation des enfants, appelant à des efforts de tous les acteurs pour protéger les enfants contre la diffamation et toutes les formes de menace, d’exploitation et de pression à travers les réseaux sociaux.

Elle a également souligné la nécessité d’ouvrir des canaux de dialogue avec les enfants, de les encadrer et d’exploiter davantage les espaces pour leur permettre de développer leurs talents.

Sur un autre plan, le ministère a appelé à cesser la diffusion du clip en question, en rappelant que cela n’aidera pas les enfants concernés, mais leur portera, au contraire, préjudice.

