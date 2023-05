Tunisie-Migration : Démantèlement d’un réseau international de traite de personnes

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce lundi 8 mai 2023, le démantèlement d’un réseau international qui organise des opérations de migration irrégulière vers les côtes Européennes., depuis l’Algérie et en passant par la Tunisie.

Dans son communiqué, la DGGN précise que ledit réseau fait entrer en Tunisie des Subsahariens via les frontières tuniso-algériennes, avant de les transférer à Sfax, où ils sont logés quelques jours, avant d’être transportés dans des conditions inhumaines via des embarcation de fortunes pour des traversées illégales vers les côtes européennes.

Pour l’heure, neuf suspects, dont trois étrangers ont été arrêtés et placés en détention, sachant que les agents de la GN ont saisi lors de cette opération, deux véhicules et une somme d’argent, fruit de ce trafic et de ces opérations de traite de personnes.

Y. N.