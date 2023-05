Bizerte : ATTS organise Happy Kids à Joumine

L’Association tunisienne de tourisme solidaire (ATTS) organise, le 14 mai 2023 à partir de 10h, un événement de divertissement et d’animation au profit de l’école primaire de Ghassena, Joumine, Bizerte.

Organisé en collaboration avec le commissariat régional de l’éducation de Bizerte, l’action est placée sous le thème Happy Kids. Elle vise à aider les enfants à développer un sentiment d’appartenance à leur école, mais aussi à leur milieu de vie de tous les jours, en leur permettant de vivre des expériences agréables.

Les écoliers pourront profiter d’une variété d’activités, notamment des jeux pour enfants, des spectacles de danse et des activités ludiques. Ils seront assurés par un groupe bénévole spécialisé qui mettra à disposition ses équipes d’artistes et d’animateurs afin de faire de cet événement in moment mémorable de partage.

L’ATTS est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la promotion du tourisme durable et solidaire dans les zones moins connues. Ses activités mettent au l’homme et la rencontre au centre du voyage et s’inscrivent dans une logique de développement des territoires où vivent des communautés vulnérables.