Attaque de Djerba : «Aviel Haddad, un vrai patriote arraché à la vie en plein pèlerinage» (ATSM)

L’Association Tunisienne de Soutien des Minorités (ATSM) a déploré le décès de l’un de ses membres Aviel Haddad, tué hier lors de l’attaque de Djerba qui a également coûté la vie à un autre visiteurs et trois sécuritaires.

«On perd un ami très chère et l’un des premiers adhérents de l’association. Un vrai patriote arraché à la vie en plein pèlerinage en plein moment de joie et de prière 🇹🇳✡️ », lit-on dans le communiqué de l’ATSM.

«Quelques instants avant la fusillade il était tout souriant et plein d’humour à partager ce moment avec les représentants de l’association et des amis de la communauté. Paix à son âme et raby isaber sa famille et nous tous», ajoute encore l’ATSM.

Rappelons que cette attaque a également coûté la vie au cousin d’Aviel Haddad, Benjamin Dan Haddad un franco-tunisien de 42 ans, ainsi qu’à trois sécuritaires qui ont fait face à l’assaillant, lui même agent de la GN, soit : Kheireddine Ellafi, Abdelmajid Atig et Maher Arbi.