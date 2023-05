Le Secrétariat général de l’OCI condamne l’attaque qui a eu lieu sur l’île de Djerba

Le Secrétariat général de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) a fermement condamné l’attentat perpétré contre l’île tunisienne de Djerba dans la soirée du mardi 9 mai 2023 et qui a entraîné la mort d’un certain nombre de membres du personnel de sécurité et de visiteurs.

Le Secrétaire général de l’OCI, S. E. M. Hissein Brahim Taha, a exprimé l’entière solidarité de l’Organisation avec la République tunisienne dans ses efforts pour assurer sa sécurité et sa stabilité.

Il a magnifié la promptitude avec laquelle les forces de sécurité ont réagi à cet incident, présentant ses condoléances attristées au gouvernement et au peuple tunisien ainsi qu’aux familles des victimes et en souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

Rappelons qu’un agent de la Garde nationale au Poste maritime d’Aghir a été tué par son collègue qui s’est emparé de son arme en essayant de se diriger vers la synagogue de la Ghriba, tout en tirant à l’aveugle en direction des unités sécuritaires, qui lui ont barré la route et l’ont éliminé.

Cette attaque a coûté la vie à trois sécuritaires Kheireddine Ellafi, Abdelmajid Atig et Maher Arbi. ainsi qu’à deux visiteurs le Tunisien Aviel Haddad et sion cousin franco-tunisien Benjamin Dan Haddad.