Décision de libération confirmée pour Mohamed Ali Aroui dans l’affaire de blanchiment d’argent

L’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur Mohamed Ali Aroui a été libéré dans l’affaire de blanchiment d’argent et d’abus de pouvoir dans laquelle il était poursuivi, mais il demeure cependant en détention, dans le cadre d’une autre affaire.

La chambre d’accusation de la cour d’appel de Tunis a confirmé la décision de libération émise par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis, précise son avocat Jalel Hammami dans une déclaration ce jeudi 11 mai 2023, à Jawhara FM, précisant toutefois que son client demeure en détention dans le cadre de l’affaire Instalingo .

«Cette affaire connaîtra de nouveaux rebondissements concernant Mohamed Ali Laroui», a encore lancé Me Hammami, rappelons que le concerné qui a notamment occupé le poste d’attaché sécuritaire auprès de l’ambassade de Tunisie en Turquie, a toujours nié tout lien avec cette affaire.

L’affaire de la société Instalingo, située à Kalaa El Kebira (Sousse) et dirigée à partir de la Turquie, a éclaté en septembre 2021, impliquant notamment des hommes d’affaires, des personnalités politiques, des blogueurs et des sécuritaires entre autres accusés.

Plusieurs suspects ont été placés en détention dans le cadre de cette affaire, le dernier en date est Rached Ghannouchi le chef du parti islamiste Ennahdha, qui a fait l’objet d’un mandat de dépôt mardi dernier.

Les suspect encourent de lourdes peines de prison et devront faire l’objet de graves chefs d’accusations, notamment «complot formé dans le but d’attenter à la sûreté intérieure de l’État et de changer la forme du gouvernement, de remonter les gens les uns contre les autres et de provoquer le désordre».

Y. N.