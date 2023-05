Journée mondiale contre l’homophobie à Tunis : Etat des lieux, débats et littérature

L’Institut Français de Tunisie (IFT) organise une rencontre autour de la Journée mondiale contre l’homophobie, le mercredi 17 mai.

La Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie est célébrée le 17 mai de chaque année depuis 1990 pour commémorer la décision de l’OMS de ne plus considérer l’homosexualité comme une maladie.

Dans le cadre de la célébration de cette journée, l’IFT organise une journée de débat avec la participation de plusieurs acteurs de la société civile et de professeurs de droit : Salwa Hamrouni (professeure de Droit public, membre de la COLIBE et présidente de l’ATDC), Hafidha Chekir (professeure de Droit public et militante des droits humains), Ramy Khouili (militant des droits humains et co-auteur de « Article 230 : Une histoire de la criminalisation de l’homosexualité en Tunisie ») et Amen Sabtaoui (activiste et réalisateur du court-métrage « La dernière nuit »).

La table ronde sera précédée d’une lecture d’extraits de : La valse des silences (JC Lattès, 2022), lu par son autrice Malek Lakhal et de Voilà Voilà, poème de Christiane Taubira, lu par Zeineb Henchiri.

F.B