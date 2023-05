Mort suspecte d’un bébé à Tunis : La mère violentée prise en charge, le père accusé en fuite

Une enquête a été ouverte suite à la mort suspecte d’un bébé de 2 mois dans le Grand-Tunis, annonce le ministère de la Femme et de la Famille, en ajoutant que ses services ont pris en charge la mère violentée et qui accuse son époux d’avoir commis cet odieux crime, sachant que ce dernier est en fuite et que sa sœur a été arrêtée…

Dans un communiqué publié ce vendredi 12 mai 2023, le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées a indiqué qu’une femme de 37 ans victime de violences conjugales a été admise dans un des centres El-Amen, pour la prise en charge des femmes violentées, en précisant que la victime qui vient de perdre son enfant accuse son mari du meurtre de leur enfant.

Elle a affirmé que son époux l’a violemment agressée et qu’il s’en est également pris à leur bébé de deux mois qui n’a pas survécu, ajoutant qu’il avait même planifié d’enterrer leur enfant sans prévenir les autorités. Ce qui l’a poussée à fuir et à demander de l’aide aux structures familiales concernées.

Le ministère a affirmé avoir alerté la police et le procureur et qu’une enquête a été ouverte suite au meurtre du bébé de deux mois : Le père a pris la fuite et la justice a ordonné l’arrestation de la sœur de ce dernier, pour les besoins de l’enquête…

Y. N.