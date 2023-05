Pétition : A bas le terrorisme, vive la Tunisie libre, dans la paix et la concorde

La pétition suivante circule sur la Toile pour condamner l’acte terroriste ayant frappé mardi 9 mai 2023 la synagogue de la Ghriba à Djerba. Vous pouvez la signer électroniquement via ce lien.

La Tunisie est de nouveau endeuillée, attristée et en colère.

Le terrorisme a frappé au cœur de la Synagogue de la Ghriba à Djerba, pendant la fête Lag Baomer qui rassemble chaque année des milliers de fidèles parmi la communauté juive de Djerba et la diaspora du monde.

Des morts et des blessés parmi les forces de l’ordre et les pèlerins. Le terrorisme a encore fait des victimes et provoqué la stupeur parmi une population paisible en fête.

Nous condamnons cet acte terroriste caractérisé et appelons les autorités politiques et judiciaires à élucider les causes profondes et les mobiles de ce crime terroriste, et à expliquer les défaillances et les fragilités qui ont rendu un tel acte possible.

Nous exprimons notre soutien aux familles des victimes, à la communauté juive de Tunisie et au peuple tunisien affligé par cette nouvelle tragédie.

Nous appelons la société et les acteurs civils à se mobiliser pour barrer la route à l’antisémitisme et à la haine raciale et à tous les discours visant à semer le fanatisme, la discorde et l’intolérance dans l’esprit de notre jeunesse...

Signer la pétition.