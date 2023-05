Ressources en eau et écosystèmes forestiers, priorités du WWF en Afrique du Nord

La gestion intégrée des ressources en eau et la restauration des écosystèmes forestiers figurent parmi les priorités du Plan stratégique 2023-2027 du World Wild Life Fund (Afrique du Nord) basé à Tunis présenté jeudi 11 mai 2023 lors d’un atelier régional tenu à Tunis.

L’accent a été mis principalement sur la gestion intégrée durable des principaux écosystèmes d’eau douce et de leurs bassins versants. L’objectif est de promouvoir le développement d’écosystèmes plus résistants au climat et de contribuer à assurer le bien-être public et des moyens de subsistance alternatifs pour les populations.

Le soutien des actions visant à sécuriser les besoins en eau potable et en eau des écosystèmes sera au centre des efforts, a déclaré le directeur du WWF Afrique du Nord, Jamel Jrijer.

«Nous chercherons à assurer une gestion intégrée de l’eau tout en tenant compte de l’évolution des besoins des humains, des écosystèmes et des espèces», a-t-il ajouté.

Zéro déforestation est l’objectif ultime d’ici 2030 avec la restauration de 1 million d’hectares d’écosystèmes forestiers dégradés dans la région.

L’action ciblera également les écosystèmes marins et côtiers restaurés et résistants au climat d’ici 2030 afin de fournir un habitat à de nombreuses espèces marines phares et de soutenir l’économie.

«Nous visons environ 45 millions de dinars de financement pour les 5 prochaines années», a encore indiqué le responsable à l’agence Tap. Une partie de ce financement est déjà disponible et nous nous efforçons de mobiliser le reste.»

«Nous chercherons à mettre en œuvre notre plan stratégique en impliquant les populations locales et avec le soutien de partenaires locaux et étrangers», a-t-il ajouté.

L’atelier a réuni la ministre de l’Environnement Leila Chikhaoui, le directeur régional des bureaux pays WWF Europe et Afrique du Nord Ajay Barai ainsi que des représentants de la délégation de l’Union européenne en Tunisie et du Bureau de coordination du développement des Nations Unies. Ceci en plus des représentants de l’Agence française de développement (AFD), de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), du WWF France et d’autres agences et organisations nationales, régionales et internationales.

D’après Tap.