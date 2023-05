Après l’attaque de Djerba: réunion à Paris de mobilisation contre le terrorisme  

La Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives (FTCR) et l‘Union Juive Française pour la Paix (UJFP) organisent une réunion d’information et de mobilisation pour dénoncer le terrorisme et soutenir les Tunisiens, après le dernier attentat à Djerba.

La réunion est fixée au mardi 16 mai 2023 à 19h, au n° 23, rue du Maroc – Paris 75019 (Métro Stalingrad ligne : 2-5 -7). Communiqué…

Le 9 mai 2023, un attentat terroriste a eu lieu à la synagogue de la Ghriba à Djerba.

Cet attentat a été perpétré par un agent de la Garde nationale qui a d’abord tué son collègue pour s‘emparer de son arme et de ses munitions pour ensuite se diriger vers la synagogue qui accueille, chaque année, des juifs du monde entier pour le pèlerinage traditionnel.

L’assaillant a ouvert le feu, tirant de manière indiscriminée sur les personnes présentes et faisant ainsi 5 morts (2 pèlerins et 3 policiers) et 4 blessés parmi les forces de l‘ordre. L’auteur de l’attentat a été tué par les forces de l’ordre évitant, de ce fait, un horrible massacre.

Ce n’est pas la première fois que la synagogue de Djerba est ainsi visée par le terrorisme. Déjà en 2002 un attentat odieux a eu lieu causant la mort de plusieurs dizaines de personnes. Et comme en 2002, ce nouvel attentat visait bien les membres de la communauté juive qui participaient à ce pèlerinage.

Face à un tel crime, nous ne pouvons que nous incliner devant la mémoire de toutes les victimes et exprimer nos plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches.

Nous tenons également à exprimer notre ferme condamnation de cet acte odieux et appelons l’ensemble des organisations de la société civile, les mouvements politiques et l’opinion publique en Tunisie à dénoncer le terrorisme qui demeure un réel danger non seulement pour le pays mais pour toute la région.

Nous attendons des autorités tunisiennes qu’elles mettent tous les moyens pour que l’enquête soit menée rapidement et informer et les familles des victimes et l’opinion publique en Tunisie qui a droit à une réelle et complète information. Et, surtout, faire en sorte que justice soit rendue en toute indépendance et transparence.

Nous appelons tous les démocrates en France et dans le Monde à être au côté du peuple tunisien en ces moments difficiles de son histoire et de le soutenir dans sa lutte contre le terrorisme, pour la liberté et pour la démocratie.

Communiqué.