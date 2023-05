Ahmed Nejib Chebbi éclame «la libération immédiate de tous les détenus politiques»

Le front du Salut national (FSN) initié et dirigé par Ahmed Njebi Chebbi a publié un communiqué, ce lundi 15 mai 2023, afin de réclamer «la libération immédiate de tous les détenus politiques».

Le FSN, soutenu par des partis de l’opposition et à leur tête le parti islamiste Ennahdha, a qualifié l’arrestation des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat, d’arbitraires et appelé mettre fin aux «poursuites judiciaires politiques et injustes».

Ahmed Njebi Chebbi a également appelé les forces politiques et civiles à s’unir et à «dépasser les différences idéologiques afin de rétablir la légitimité constitutionnelle et mettre en place un plan de réformes nécessaires pouvant sortir le pays de la crise».

Y. N.