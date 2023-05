Les Prix Ibn Khaldoun 2023 remis le 26 mai à Tunis

La cérémonie de remise du Prix Ibn Khaldoun pour la promotion des études et des recherches en sciences humaines et sociales en Méditerranée aura lieu le vendredi 26 mai 2023 à 15 heures à La Khaldounia, Souk El Attarine, Médina de Tunis.

Ce prix est décerné par le programme Med 21 présidé par le poète et écrivain Mohamed Aziza, en collaboration avec la Bibliothèque nationale de Tunisie et la Fondation Rosa Luxembourg.

Les lauréats de ce prix pour cette année 2023 sont pour la Rive Nord Benjamin Stora (France) et Anna-Maria Medeci (Italie), pour la Rive Sud, Hassan Remaoun (Algérie), pour le Pays d’accueil Leïla Blili et Brahim Chabbouh (Tunisie). Les lauréats à titre posthume sont Hichem Djaït (Tunisie), Michel Serres (France) et Abdelwahab Mahjoub (Tunisie).