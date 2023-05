Tunisie : Le FSN dénonce la condamnation de Ghannouchi à un an de prison

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce lundi 15 mai 2023, le Front du Salut national (FSN) initié et dirigé par Ahmed Njebi Chebbi a fermement dénoncé, la condamnation à un an de prison prononcée, ce jour, contre le chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi dans le cadre d’une plainte déposée à son encontre par un Syndicat sécuritaire.

Le FSN qui dénonce une politique de répression a affirmé que Ghannouchi a été jugé sur «une mauvaise interprétation de ses propos», sachant que ce dernier a été poursuivi après avoir lancé, lors de son éloge funèbre de l’un des dirigeants de son parti, le mot «taghout» (terme utilisé par les extrémistes religieux pour qualifier les agents de sécurité et les militaires de «mécréants»).

Pour le FSN, cette condamnation représente une déviation de l’autorité et de la loi, tout affirmant que les dirigeants politiques poursuivis et/ou condamnés sont visés pour leurs activités politiques : «Aucun opposant, quelle que soit sa position n’est à l’abri de se faire emprisonner…», lit-on dans le communiqué signé par Nejib Chebbi.

«Cette politique de répression est une conséquence directe du coup d’État contre la constitution et le monopole du pouvoir absolu, et c’est son seul moyen de camoufler son incapacité à gérer les affaires économiques et à faire face à la crise financière et sociale étouffante que traverse le pays… », ajoute encore le FSN, estimant que cette «politique pousse le pays vers l’instabilité et l’effondrement».

Y. N.