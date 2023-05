Tunisie : Les enseignants appelés à remettre les notes des élèves (Ministère de l’Éducation)

Alors que les syndicats de l’enseignement ont affirmé que la rétention des notes se poursuit, le ministère de l’Éducation a appelé les enseignants qui n’ont pas remis les notes du premier et deuxième trimestre, à assumer «leurs responsabilités nationales, pédagogiques et administratives» et à remettre les notes à l’administration.

Dans un communiqué publié ce lundi 15 mars 2023, le ministère de l’Éducation a indiqué que lors des séances de négociations avec les parties syndicales, les représentants du gouvernement ont présenté des propositions pour répondre aux revendications de ces dernières, tout en précisant que les revendications en suspens depuis 2019 ont, quant à elles, toutes été satisfaites.

«Un engagement a été donné pour poursuivre les négociations quant aux nouveaux points évoqués en vue d’améliorer les conditions des enseignants», ajoute encore le ministère qui a appelé les enseignants à remettre les notes des élèves.

Le département de l’Éducation a par ailleurs tenu à rassurer les familles concernant l’année scolaire en cours, tout en réitérant son engagement pour la réussir dans les meilleures conditions : «La remise des notes vise à garantir l’intérêt des enseignants et des élèves ainsi que tout les employés des établissements éducatifs publics», lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.