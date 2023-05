Pèlerinage de la Ghriba : les Etats-Unis louent «cet exemple de coexistence en Tunisie»

L’attaque terroriste qui a ciblé la synagogue de la Ghriba, à Djerba, dans la soirée du mardi 9 mai 2023, faisant 4 morts et une dizaine de blessés, est survenue quelques heures après la publication par l’ambassade des Etats-Unis à Tunis d’un communiqué louant le climat de tolérance religieuse dans notre pays.

«En Tunisie, où musulmans, juifs et chrétiens vivent côte à côte depuis des siècles, des pèlerins du monde entier se sont réunis sur l’île de Djerba pour la célébration annuelle de Lag Baomer», souligne le communiqué, qui ajoute : «L’ambassadeur Joey Hood et l’envoyée spéciale en visite pour surveiller et combattre l’antisémitisme, l’ambassadrice Deborah Lipstadt, ont rejoint de hauts responsables tunisiens, le chef de la communauté religieuse de Djerba, Perez Trabelsi, et d’autres dignitaires pour la cérémonie d’ouverture du pèlerinage annuel à la synagogue historique de la Ghriba. Cet exemple de coexistence en Tunisie renforce notre engagement commun envers le multiculturalisme et la protection de la liberté religieuse.»