Tunisie : Sahbi Atig en grève de la faim en prison

Sahbi Atig dirigeant du parti islamiste Ennahdha, en détention depuis vendredi dernier, a entamé une grève de la faim depuis cinq jours, annonce son épouse Zeineb Mraihi, ce mardi 16 mai 2023.

Lors d’une conférence de presse organisée ce jour, l’épouse de Sahbi Atig, a indiqué que celui-ci a décidé d’observer une grève la faim afin de protester contre sa mise en détention qu’il qualifie «d’injustice» et qui pour lui «s’apparente à un procès politique».

L’état de santé de Sahbi Atig s’est dégradé, ajoute la même source en rappelant que son mari souffre de diabète et de difficultés respiratoires tout en criant elle aussi à l’injustice.

«Sahbi Atig n’a aucun lien avec l’affaire de blanchiment d’argent et il est poursuivi sur la base d’accusations infondées… Pourquoi ne pas l’avoir laissé en état liberté en attendant des preuves concrètes pouvant l’incriminer?», a-t-elle lancé, en appelant la ministre de la Justice à ouvrir une enquête sur les circonstances de l’arrestation de son époux, et en affirmant que ce dernier «prouvera son innocence et que justice sera faite».

Rappelons que Sahbi Atig a été arrêté le 6 mai avant de faire l’objet d’un mandat de dépôt émis à son encontre par le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de l’Ariana le 12 mai, qui a également ordonné des mandats de dépôt contre deux autres personnes suspectées de lien dans cette même affaire.

Y. N.