Vient de paraître : « Les Tunisiennes font leur cinéma » de Henda Haouala

Un ouvrage intitulé « Les Tunisiennes font leur cinéma » vient de paraître aux éditions Nirvana, il est signé Henda Haouala qui met en avant le travail de réalisatrices tunisiennes.

L’universitaire et critique de cinéma Henda Haouala vient de publier un ouvrage sur le cinéma tunisien et en particulier sur les réalisatrices tunisiennes qui ont décidé de placer le combat des femmes pour la justice et l’égalité au coeur de leurs films, comme Hinde Boujemma avec « Noura rêve » qui met à l’affiche Hend Sabri (couverture du livre).

« Les Tunisiennes font leur cinéma » vient de paraître aux éditions Nirvana. Il a été dernièrement présenté au stand de l’IFT à la Foire internationale du Livre de Tunis où l’autrice a pu présenter son livre et en débattre avec le public.

« Le cinéma est une voie pour penser le politique, la condition sociale, l’Humain et, par conséquent, une porte d’accès à l’engagement et à la revendication. Entre des tentatives de réveil et des prises de conscience, des aspirations risquées et un temps de latence, nombreuses réalisatrices Tunisiennes ont placé la femme au cœur de leur récit narratif jalonnant une période tourmentée riche en interrogations sur des sujets personnels devenus politiques. »

